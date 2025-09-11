9月11日は「公衆電話の日」です。1900年9月11日に、東京の新橋駅と上野駅の駅構内に日本初の自動公衆電話が設置されたことに由来しています。スマホの普及により、市街地では公衆電話を見掛ける機会が減っており、SNS上では「今の子どもは公衆電話の使い方を知らないと聞きました」「公衆電話の使い方を覚えているか不安」などの声が上がっています。公衆電話の使い方について、NTT東日本（東京都新宿区）が公式サイトで紹介して