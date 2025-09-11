英国で、泥酔状態の男性が機内で客室乗務員にプロポーズをしたが断られ、腹を立てて騒ぎを起こしたことで、飛行機は離陸からわずか8分で引き返す事態となった。9月8日（現地時間）、英紙「ザ・サン」などによると、マシュー・テイラー（30）は8月18日、イギリスのリーズ・ブラッドフォード空港からスペインのアリカンテへ向かうJet2（ジェット・ツー）の飛行機に搭乗した。酒に酔っていた彼は飛行機に乗り込むや否や、女性乗務員に