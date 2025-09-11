1年半前に韓国に帰国していたにもかかわらず、日本で生活しているふりを続けながら日本生活関連のコンテンツを制作してきたユーチューバーが過ちを認めて謝った。登録者17万人のユーチューバー「東京ギュちゃん」（チャンネル名「韓国人ぎゅい」）は10日、「心から申し訳ありません」というタイトルの謝罪動画を公開し、「まず、私を信じて動画を見てくださった視聴者の皆さんに本当に申し訳ないと思う」と謝った。続けて「私は韓