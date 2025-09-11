ヨシケンは、JR郡山駅前の新ショールームにて、オープン記念イベント「地震に備える耐震勉強会」を2025年10月11日(土)に開催します。 ヨシケン「地震に備える耐震勉強会」  開催日時：10月11日(土)10:00〜、13:00〜、15:00〜会場：ヨシケンホーム ショールーム(JR郡山駅前)参加費：無料(要予約)定員：各回先着10名＜予約方法＞・お電話TEL：0743-84-5647・ホームページのイベント予約から ヨシケン