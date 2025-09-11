男子バレーボール日本代表大宅真樹インタビュー後編（前編：大宅真樹はチームを勝たせるために我を抑える郄橋藍にも「本当に好きなボールを要求してほしい」＞＞）【関田と比較されることは「予想できていました」】８月23日、都内。９月13日に開幕するバレーボール世界選手権（世界バレー）に向け、男子バレーボール日本代表はコンビネーションを深めていた。「もう一丁！」選手たちの声が会場に響き、周りも鼓舞す