男子バレーボール日本代表小川智大インタビュー後編（前編：小川智大はパリ五輪メンバー落選に「泣きました」それでも現地に帯同した理由＞＞）【耐え抜くことで、日本人は勝つしかない】８月23日、都内。男子バレーボール日本代表は、９月13日に開幕するバレーボール世界選手権（世界バレー）に向け、リラックスした様子でトレーニングに取り組んでいた。世界バレーは、2028年のロサンゼルス五輪に向け、大事な試金石となる