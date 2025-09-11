男子バレーボール日本代表小川智大インタビュー前編【メンバーから外れたパリ五輪に帯同した理由】小川智大（29歳／サントリーサンバーズ大阪）は、日本男子バレーボール界でトップクラスのリベロである。いや、山本智大と並び、世界トップクラスのひとりにも数えられる。ジェニア・グルベニコフ（フランス）、パベウ・ザトルスキ（ポーランド）、ファビオ・バラーゾ（イタリア）らと比肩する守備のスペシャリストだ。日本代表