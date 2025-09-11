オークワは8月30日、堺市駅前店（大阪府堺市）をオープンした。全社で153店目、府内では21店目となる。JR堺市駅から北西約300mに位置し、2?圏内の世帯数は1万9000、人口は4万5000人。市が駐車場として利用していた場所で、公共施設用地活用事業の一環として出店した。自転車専門店（サイクルヒーロー）と100円ショップ（セリア）が入る。直営売場面積は1500?で、年商は17億円を予定。岡本大輔店長は「3年後に20億円を目指す」と意