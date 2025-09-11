米オラクルのラリー・エリソン会長＝2月、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は10日、米IT大手オラクルの共同創業者ラリー・エリソン会長が一時、資産額で世界一の富豪となったと報じた。生成人工知能（AI）需要を追い風に同社株が急騰。保有資産は一時、米電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）を上回った。オラクルは9日、2025年6〜8月期の決算発表で、クラウド事業の