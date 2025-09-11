【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、保守系政治活動家カーク氏が銃撃され死亡したことを受け、交流サイト（SNS）で動画声明を発表し「過激な左派による政治的暴力があまりにも多くの命を奪ってきた」と主張した。