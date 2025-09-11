日本列島にのびる秋雨前線は11日(木)も引き続き停滞し、九州から東北の広い範囲で雨が降り、雷をともなって強まるところもありそうです。関東では、多いところで1時間に60ミリの非常に激しい雨が降るでしょう。11日午前6時の天気図です。九州から北陸、関東北部にかけて前線がのびています。九州南部や四国には発達した雨雲がかかっています。11日午後9時の予想天気図ですが、前線は引き続き西日本から東日本にかけて停滞する見込