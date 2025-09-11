リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」で開催中の「じゃらんスペシャルウィーク」で、クーポン第2弾の配布を9月11日午前10時から開始した。じゃらんの宿泊施設で使える最大10,000円クーポン、スペシャルウィークのプランに使える最大10,000円クーポンを配布する。この他にすでに、厳選宿で使える「宿泊施設クーポン」や「チェーンホテルクーポン」、ステージプログラムの限定クーポンなども配布している。