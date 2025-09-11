これからの季節は、ほっくりやさしい“栗”が主役のスイーツが気になりますよね。牛乳屋さんのミルクスイーツ専門店「あさぎり牛乳」には、濃厚な栗が贅沢に楽しめる、秋限定モンブランスイーツが新登場。9月15日（月・祝）から、あさぎり牛乳 東京・JR池袋駅北改札前店、神奈川・横浜ジョイナス店にて販売がスタートします。「あさぎり牛乳」に秋限定モンブランスイーツが登場「あさぎり牛乳」は、富士山麓・朝霧高原の牧場から直