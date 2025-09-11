広島県大竹市のコンビニエンスストアで9日に発生した強盗事件で、逃走していた男が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは10代の男です。事件は9日未明、広島県大竹市本町のコンビニエンスストアで、男がレジにいた男性店員に刃物を突きつけ、「お金を出して」と脅し、現金約3万7000円を奪ったものです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っていましたが、捜査関係者によると10代の男が9日、東京都内で出頭。刃物を持って