JR東海は、忘れ物の問い合わせなどに「LINE」を使った新たなサービスを導入すると発表しました。JR東海が新たに導入する「落とし物クラウドfind」というサービスでは、利用客が忘れ物の問い合わせや回答の確認をLINE上で出来るようになるということです。JR東海では、年間およそ70万件の忘れ物に対して係員が電話などで対応していましたが、LINEで完結することから利便性の向上が期待されています。また、これ