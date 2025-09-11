国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金100万円を詐取したとして、詐欺と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた元日本司法書士会連合会副会長に名古屋地裁は11日、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。求刑は懲役2年。