須藤功さん半世紀にわたり、各地の人々の暮らしや、生活と結びついた郷土芸能を写真や文章で記録してきた。航空自衛隊時代に写真の技術を身につけた。たまたま出かけた奥三河の「花祭（はなまつり）」を機に、芸能に魅せられた。日本各地を調査し「旅する巨人」と呼ばれた民俗学者の宮本常一に相談し、宮本が所長だった「日本観光文化研究所（観文研）」の一員になった。北は礼文島から南は与那国島まで、ひと月の半分は調査