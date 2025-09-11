Ｕ―２２日本代表が１１日、Ｕ―２３アジア杯予選を終えて開催地のミャンマーから帰国した。来年１月にサウジアラビアで開催されるＵ―２３アジア杯への出場を懸けた今回の予選で、大岩ジャパンはアフガニスタンに３―１、ミャンマーに２―１、クウェートに６―１で３連勝で突破を決めた。選手とともに帰国した大岩剛監督は「ひとつラウンドを上がれたっていうのはよかったと思います。３試合を終えて、彼たち（選手たち）に