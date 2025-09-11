ＢＳテレ東では9月12日（金）夜7時から「徳光和夫の名曲にっぽん 祝！15周年純烈 2時間スペシャル」を放送します。【動画】所ジョージ初登場！ギター片手にラップを披露「歌のサンセット」最新回第一部は、デビュー当時の6人時代の貴重映像なども交えて15年の軌跡を振り返ります。純烈がお世話になった里見浩太朗からのサプライズメッセージや、五木ひろし・前川清など、番組ならではの豪華コラボは必見です！第二部は、3人になっ