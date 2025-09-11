無安打無得点試合まであと1人の場面で本塁打を浴びたドジャース・山本＝6日、ボルティモア【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸の次回登板が12日午後7時15分（日本時間13日午前11時15分）開始の敵地でのジャイアンツ戦に決まった。10日、球団が発表した。九回2死から本塁打を打たれて無安打無得点試合を逃した前回から中5日で、12勝目を懸け先発する。大谷翔平は、15日からロサンゼルスで行われるフィリーズ