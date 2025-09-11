私（カオリ）は夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らし。近頃の私はSNSに夢中で、「いいね」をもらうため投稿する日々です。先日、私はママ友のサキちゃんに紹介されたマリナちゃんと仲良くなりました。アウトドアや旅行が趣味のマリナちゃん一家は、SNS映えしそうな暮らしをしています。それなのにマリナちゃんはSNSに無関心。サキちゃんと3人でパンケーキを食べに行ったときも写真すら撮らず……。私は不思議で仕方あ