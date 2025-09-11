保守活動家のチャーリー・カーク氏（３１）が１０日、米ユタ州の大学で演説中に銃撃され、死亡した。７日に参政党のイベントに参加し、講演や神谷宗幣代表と対談したばかりだった。カーク氏は保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」を主宰し、若者から絶大な支持を受けていた。トランプ政権の立役者で知られ、トランプ大統領は銃撃を受け、ＳＮＳに「若者の心を誰よりも理解していた。特に私に愛され、尊敬されていたが、も