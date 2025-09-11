ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。9月8日（月）の放送では、RIKU・NINA・MAYUKAの3人が登場。生徒（リスナー）から寄せられた、心が踊った瞬間についてのメッセージを紹介しました。（左から）RIKU・MAYUKA・NINA＜リス