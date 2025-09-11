全日本大学野球連盟が10日、最新のプロ野球志望届提出者を公表。東京大学・渡辺向輝投手の名前が新たに名簿に掲出されました。父はかつてロッテでプレーし、アンダースローの投球スタイルから「ミスターサブマリン」と呼ばれた渡辺俊介さん。息子の渡辺投手も、同じ右のアンダースローでプレーしています。東京大学では六大学野球のリーグ戦で通算21試合に登板し1勝9敗、防御率4.34。4度完投するなど、東大のエースとして活躍。今