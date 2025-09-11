秋から年末にかけては交通事故の死者数が増加する傾向にありますが、警察庁は今月21日から始まる秋の全国交通安全運動で子どもの歩行中の事故防止などに取り組みます。警察庁によりますと、交通事故の死者数は日の入りが早くなる秋から年末にかけて増加する傾向があり、去年までの5年間の合計では10月以降は歩行中の死者の割合がもっとも多くなっています。特に小学生では歩行中の死者、重傷者の数は去年までの5年間の合計で10月が