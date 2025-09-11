関口参院議長（中央左）に、臨時国会召集の要求書を提出する立憲民主党の斎藤参院国対委員長（同右）と野党の議員ら＝11日午前、国会立憲民主党など参院の野党は11日、憲法53条に基づき臨時国会の早期召集が必要だとする要求書を関口昌一参院議長に提出した。10日の衆院に続く要請となる。石破茂首相が退陣を表明し、自民党総裁選の実施が決定したことを受け、政治空白の長期化を懸念。物価高対応などへの政府、与党の後ろ向きな