気象庁＝東京都港区停滞する前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり大雨が降る恐れがあるとして、気象庁は11日、西日本から北日本で土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけた。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒が必要だ。気象庁によると、前線が西日本の日本海側から東日本に停滞。西日本から東日本と東北では11日、大気が非常に不安定な状態が続く。北海道でも上空の寒気と気圧の谷の影響で、大気が非常に不安定