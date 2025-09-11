自衛隊栃木地方協力本部（宇都宮市）で、上司からパワーハラスメントを受けたり、公益通報したことで降格されるなどの不当な扱いを受けたりしたとして、事務官や自衛官ら３人が国に計約５３４万円の損害賠償を求めて宇都宮地裁に提訴したことが分かった。提訴は今年７月８日付。訴状によると、男性事務官は２０２３年９〜１２月、同本部の男性３等空佐からパワハラを受け、うつ病などに罹患（りかん）し、１年以上療養した。こ