ＳＷＣＣがマドを開けて大幅高に買われた。前日の米国株市場ではクラウドサービス大手のオラクル＜ORCL＞が３６％高と暴騰したが、これは決算発表で６～８月期の受注残高が飛躍的に伸びていることをポジティブ視したものだ。米ＡＩベンチャーであるオープンＡＩと今後５年間で３０００億ドル（約４４兆円）の契約を結んだことが受注拡大の原動力となっている。生成ＡＩ市場の急拡大を背景にＡＩデӦ