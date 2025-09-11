ｍｅｉｔｏが反発し、年初来高値を更新した。１０日の取引終了後、特別利益の計上を発表。これに伴い、２６年３月期の最終利益予想を従来の見通しから８億円増額して２８億円（前期比４０．７％減）に引き上げており、材料視された。政策保有株式の見直しや資産効率の向上などを目的として、上場有価証券１銘柄を売却した。投資有価証券売却益は１２億２４００万円。第２四半期（７～９月）に特別利益を計上する。 出所