【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の道枝駿佑が主演が主演を務め、ヒロインとして生見愛瑠が出演する映画『君が最後に遺した歌』が、2026年3月20日に公開することが決定した。 ■道枝駿佑×生見愛瑠およそ10年にわたるラブストーリー 第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬のデビュー作で、国内興行収入15.3億円、観客動員数120万人を記録し、韓国では邦画実写映画の歴代2位となる観客動員数1