ＡＮＹＣＯＬＯＲはストップ高。１０日取引終了後、２６年４月期単独業績予想について売上高を前期比１６．６～２１．３％増の５００億～５２０億円、営業利益を同２５．９～３２．１％増の２０５億～２１５億円に上方修正すると発表した。従来予想（売上高４９０億～５１０億円、営業利益１９０億～２００億円）におけるレンジ上限を上回る水準となっており、これを好感した買いが集まって