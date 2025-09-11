キャリアや伴侶など、私たちは自らの選択によって人生を築き上げていると考えがちですが、それは個人主義がもたらした妄想です（写真：8x10／PIXTA）【写真で見る】人生は偶然によってつくられるからこそ豊かで価値があるあなたの人生は偶然がすべて。この世界は成り行きの産物であり、ありとあらゆる物事を、偶然が支配している。成功や失敗も、進化も歴史も、小さな偶然の積み重ねに左右されている。なのに、なぜ私たちはそこに