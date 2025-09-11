午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９０８、値下がり銘柄数は６１６、変わらずは８９銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、非鉄金属、電気・ガス、鉱業など。値下がりで目立つのは保険、銀行、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS