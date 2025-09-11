【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESが本格的なコントに挑む番組『ワロタ！』。9月12日16時より、第5回の配信がスタートする。 ■俳優・黒谷友香と芸人・上田航平がゲスト出演 第5回のコントゲストとして俳優の黒谷友香と芸人の上田航平がゲストとして登場する。 SixTONESと初共演となった黒谷は「今日は楽しみにしています！」と笑顔。また、上田は、番組で以前配信されたコント「ヤバケン先生」（出演：