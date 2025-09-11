timelesz・橋本将生さんが連続ドラマ初主演を務める『ひと夏の共犯者』が、2025年10月3日(金)よりテレビ東京系「ドラマ24」枠で放送されることが決定。共演には実力派俳優・恒松祐里さんが名を連ね、二重人格のアイドルという難役に挑戦する。【画像4枚】原作＆ドラマビジュアルを見る橋本将生さんと原作の主人公・岩井巧巳。1万8922人の応募者から選ばれたシンデレラボーイが、冴えない大学生役に挑む■推しアイドルとの夢のよう