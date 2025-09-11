10日の午後、SNSで知り合った山形県内の女性を脅すなどしたとして、警察が千葉県の男を逮捕しました。 強要未遂の疑いで逮捕されたのは、千葉県四街道市の無職の男（25）です。 警察によりますと男は、6月10日の午後6時半ごろから11日の午後10時ごろまでの間、自分のスマートフォンから、SNSで知り合った山形県内に住む10代の女性に対し「性的な画像を撮影して送信しなければ、個人情報をインターネット上に公開する