ブラックマジックデザインは9月12日と10月22〜31日（土日を除く）の期間、「Apple Vision Pro」向けに同社が開発した業務用カメラ「Blackmagic URSA Cine Immersive」と、Apple Immersive Videoコンテンツを編集可能な「DaVinci Resolve Studio」を紹介する無料相談会を、東京・大阪・オンラインで開催する。参加にあたっては、専用フォームからの申し込みが必要。●180度の8K 3D撮影フォーマットに対応した制作ソリューション