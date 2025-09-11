特殊詐欺などで得た違法収益のマネーロンダリング対策について、警察庁は不正な口座の売買を厳罰化する法改正などを検討するため、今月18日から有識者を交えた検討会を行うことを明らかにしました。警察庁によりますと、去年1年間の特殊詐欺と「SNS型投資・ロマンス詐欺」の被害額はあわせておよそ2000億円にのぼり、依然として深刻な状況が続いています。こうした詐欺には、警察庁が治安上の脅威と位置づける「匿名・流動型犯罪グ