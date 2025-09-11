【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は10日、イスラエル軍がカタールでイスラム組織ハマス幹部を狙い実施した空爆を巡りトランプ米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談で激論を交わしたと報じた。