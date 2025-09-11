４日間の日程で英国に帰国したヘンリー王子＝１０日/Suzanne Plunkett/Pool/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）英国のヘンリー王子が１０日、父のチャールズ国王と１年７カ月ぶりに面会した。この再会により、長年続いてきた王室の不和にまもなく終止符が打たれるのではないかとの臆測が高まっている。ＣＮＮの取材によると、国王は、王室公邸であるクラレンス・ハウスでヘンリー王子と１時間ほどティータイムをともにした。ヘンリー