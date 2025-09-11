きょう（11日）の東京株式市場で日経平均株価は、一時400円以上値上がり。4万4248円をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。これまでの最高値は、おとといの取引中につけた4万4185円でした。前日のニューヨーク市場で、ナスダック総合指数が2日続けて最高値を更新するなどハイテク関連株が上昇。東京市場でもソフトバンクグループが上場来高値を更新するなど、AI向けの半導体関連株などが値を上げています。