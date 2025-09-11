【モデルプレス＝2025/09/11】なにわ男子の大橋和也が、9月12日発売の「別冊マーガレット」10月号（集英社）の表紙に登場する。【写真】「君がトクベツ」畑芽育＆大橋和也がデート◆大橋和也「別冊マーガレット」表紙登場『君がトクベツ』（幸田もも子・著）のドラマが9月16日よりMBS／TBSドラマイズム枠にて放送開始になるのを記念し、桐ヶ谷皇太役をつとめる大橋が「別冊マーガレット」10月号の表紙に登場。『君がトクベツ』は20