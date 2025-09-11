世界選手権に出場7日までタイで開催された女子バレーボールの世界選手権で、日本はブラジルとの3位決定戦に2-3で敗れた。マッチポイントを握る場面もありながらの惜敗。大会終了を報告したセッター関菜々巳のもとへ、相手国のエースから労いの一言が送られた。関は自身のインスタグラムで「たくさんの応援をありがとうございました。いちばん強い気持ちはやっぱり『悔しい』です。でも同時に、喜びや嬉しさ、楽しさもたくさん