☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝山崎、広島＝高巨人は４連勝で８月２４日以来、貯金を作った。マルティネスは９日の広島戦で両リーグでトップの今季４１セーブ目をあげた。プロ野球のシーズン最多セーブは２０１７年サファテ（ソフトバンク）の５４で、セ最多は２００５年の岩瀬仁紀（中日）、２００７年の藤川球児（阪神）の４６となっている。巨人は以下の通り。セーブ投手（年）４２西村健太朗