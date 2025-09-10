とちぎテレビ 日光杉並木街道の植樹から節目の４００年となる今年、日光杉並木の杉で作られた和だるでウイスキーを製造した小山市の酒蔵関係者らが１０日、この秋販売を開始するのを前に栃木県庁を訪れてＰＲしました。 福田富一知事を表敬訪問したのは、創業から１５０年を超える小山市の酒蔵・西堀酒造の西堀和男社長ら８人です。 １０日は日光杉並木の和だるで熟成させ、出来上がったばかりのウイスキーが