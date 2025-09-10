とちぎテレビ 日本で最も古い学校として知られる足利市の国の史跡、足利学校では現在、３５年ぶりとなるかやぶき屋根のふき替え作業が９月から始まりました。 足利学校は、建物が復元された１９９０年から３５年が経ち、かやぶき屋根に傷みが見られることから、全面的なふき替え作業が行われることになりました。今月からは、かつて通用門として使われていた「裏門」の屋根の改修作業が開始されました。 １０日は、下野市