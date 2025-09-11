BCLカンパニーが展開する「クレンジングリサーチ」から、ピーリング（※1）とエイジングケア（※2）を両立する新洗顔料「クレンジングリサーチ EXO」が発売された。【写真】美容液ジェルが自然に泡へと変化…頑固な汚れが気になるときの泡パック本商品は、肌に塗ると自然に泡に変わる“発泡ピーリング洗顔”。泡立ての手間がなく、美容液ジェルが毛穴よりもきめ細やかな泡に変化することで、肌のキメのすみずみまで洗浄し、古