とちぎテレビ 家族への介護を理由に仕事を続けられなくなり、仕事の離職を余儀なくされるいわゆる「介護離職」を防ごうと１０日、足利市で民間企業を交えた研修会が開かれました。 研修会を開いたのは足利市、それに市と生活支援体制整備事業について連携協定を結んでいる専門商社の板通、三井住友海上火災保険栃木支店の３者です。企業の人事担当者など約７０人が参加しました。 研修会では三井住友海上火災保険ＭＳ＆Ａ