企業の間で取引されるモノの価格水準を示す8月の企業物価指数は、去年から2.7%上昇しました。コメなどの価格高騰の影響が続いています。日銀がきょう発表した8月の企業物価指数は、去年の同じ月と比べて2.7%上昇の126.5でした。コメなど「農林水産物」は伸び率はやや低下したものの、去年から40.1%の上昇と引き続き高い水準となっています。また、「飲食料品」は原材料費を転嫁する動きなどから伸び率は拡大し、去年に比べて5.0%の